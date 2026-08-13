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Análise técnica de Moo Deng (MOODENG) hoje

Análise técnica de Moo Deng (MOODENG) hoje

A página de Análise de Moo Deng fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOODENG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Moo Deng abaixo.

Variação de preço de Moo Deng (MOODENG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03585---3.43%-4.12%-38.74%
Saiba mais sobre o preço de Moo Deng

Indicadores técnicos de Moo Deng

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Moo Deng em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03586
0.03585
R2
0.03585
0.03584
R1
0.03584
0.03584
PP
0.03583
0.03583
S1
0.03582
0.03582
S2
0.03581
0.03582
S3
0.0358
0.03581

Sinais de mercado Moo Deng

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.72M
$16.21 M
$16.94 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.31 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Moo Deng

Entrada líquidaPreço de MOODENGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12$0.06 M0.04
2026-08-11-$0.12 M0.04
2026-08-10-$0.27 M0.04
2026-08-09-$0.08 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MOODENG/USDT
$0.03585
$0.03585$0.03585
-2.52%
1.85M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MOODENG
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