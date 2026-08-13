Análise técnica de Moo Deng (MOODENG) hoje A página de Análise de Moo Deng fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOODENG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Moo Deng abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Moo Deng (MOODENG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03585 -- -3.43% -4.12% -38.74%

Indicadores técnicos de Moo Deng

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Moo Deng em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03586 0.03585 R2 0.03585 0.03584 R1 0.03584 0.03584 PP 0.03583 0.03583 S1 0.03582 0.03582 S2 0.03581 0.03582 S3 0.0358 0.03581

Sinais de mercado Moo Deng Volume líquido atual de ordens em aberto -0.72M $16.21 M $16.94 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.31 M Vendas ativas de 7 dias $0.31 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Moo Deng Entrada líquida Preço de MOODENGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 2026-08-12 $0.06 M 0.04 2026-08-11 -$0.12 M 0.04 2026-08-10 -$0.27 M 0.04 2026-08-09 -$0.08 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Moo Deng (MOODENG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Moo Deng. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MOODENG / USDT $0.03585 $0.03585 $0.03585 -2.52% 1.85M (USDT) Negociar