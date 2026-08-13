Análise técnica de Monad (MON) hoje A página de Análise de Monad fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Monad abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Monad (MON) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02157 -- +2.71% -2.45% -27.53%

Fluxo de capital de Monad Entrada líquida Preço de MONUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.02 2026-08-12 $0.26 M 0.02 2026-08-11 -$0.46 M 0.02 2026-08-10 -$0.36 M 0.02 2026-08-09 -$0.22 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Monad (MON) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Monad. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MON / USDT $0.02159 $0.02159 $0.02159 -2.17% 9.87M (USDT) Negociar MON / USDC $0.02157 $0.02157 $0.02157 -2.17% 2.64M (USDT) Negociar