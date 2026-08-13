Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mocaverse, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mocaverse, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre MOCA

Informações sobre preços de MOCA

O que é MOCA

Site oficial do MOCA

Tokenomics de MOCA

Previsão de preço de MOCA

Histórico de preço de MOCA

Guia de compra de MOCA

Conversor de MOCA para moeda Fiat

Spot MOCA

Futuros USDT-M de MOCA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Mocaverse (MOCA) hoje

Análise técnica de Mocaverse (MOCA) hoje

A página de Análise de Mocaverse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOCA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mocaverse abaixo.

Variação de preço de Mocaverse (MOCA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007142---5.08%-15.20%-51.72%
Saiba mais sobre o preço de Mocaverse

Indicadores técnicos de Mocaverse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mocaverse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 18
Neutro 5
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00717
0.00716
R2
0.00716
0.00715
R1
0.00715
0.00715
PP
0.00714
0.00714
S1
0.00713
0.00713
S2
0.00712
0.00713
S3
0.00711
0.00712

Sinais de mercado Mocaverse

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$1.13 M
$1.13 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Mocaverse

Entrada líquidaPreço de MOCAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.21 M0.01
2026-08-09-$0.21 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Mocaverse

Negocie Mocaverse (MOCA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mocaverse.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MOCA/USDT
$0.007142
$0.007142$0.007142
-3.35%
7.26M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de MOCA para USD

Montante

MOCA
MOCA
USD
USD

1 MOCA = 0.007142 USD