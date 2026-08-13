Análise técnica de Mocaverse (MOCA) hoje A página de Análise de Mocaverse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOCA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mocaverse abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Mocaverse (MOCA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007142 -- -5.08% -15.20% -51.72%

Indicadores técnicos de Mocaverse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mocaverse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 18 Neutro 5 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00717 0.00716 R2 0.00716 0.00715 R1 0.00715 0.00715 PP 0.00714 0.00714 S1 0.00713 0.00713 S2 0.00712 0.00713 S3 0.00711 0.00712

Sinais de mercado Mocaverse Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $1.13 M $1.13 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Mocaverse Entrada líquida Preço de MOCAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.21 M 0.01 2026-08-09 -$0.21 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Mocaverse (MOCA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mocaverse. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MOCA / USDT $0.007142 $0.007142 $0.007142 -3.35% 7.26M (USDT) Negociar