Preço de Marinade Finance hoje

O preço ao vivo de Marinade Finance (MNDE) hoje é $ 0.06965, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MNDE para USD é de $ 0.06965 por MNDE.

Marinade Finance ocupa atualmente a posição #3701 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 MNDE. Nas últimas 24 horas, MNDE foi negociado entre $ 0.06806 (mínimo) e $ 0.0734 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.6674570026607753, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.028223705314342616.

No desempenho de curto prazo, MNDE movimentou-se -0.02% na última hora e +4.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.95K.

Informações de mercado de Marinade Finance (MNDE)

Classificação No.3701 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.76M$ 48.76M $ 48.76M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Marinade Finance é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.95K. A oferta em circulação de MNDE é 0.00, com um fornecimento total de 700000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.76M.