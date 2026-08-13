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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Momentum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Momentum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Momentum (MMT) hoje

Análise técnica de Momentum (MMT) hoje

A página de Análise de Momentum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MMT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Momentum abaixo.

Variação de preço de Momentum (MMT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1888--+20.56%+15.97%+40.16%
Saiba mais sobre o preço de Momentum

Indicadores técnicos de Momentum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Momentum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 3
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1891
0.1891
R2
0.1891
0.189
R1
0.189
0.189
PP
0.189
0.189
S1
0.1889
0.1889
S2
0.1889
0.1889
S3
0.1888
0.1889

Sinais de mercado Momentum

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.81M
$5.79 M
$7.60 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$1.34 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.36 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$7.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$7.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Momentum

Entrada líquidaPreço de MMTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$1.70 M0.19
2026-08-12$2.85 M0.20
2026-08-11$1.10 M0.22
2026-08-10-$5.54 M0.22
2026-08-09-$2.01 M0.22

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MMT/USDT
$0.1894
$0.1894$0.1894
-5.94%
659.81K (USDT)
MMT/USDC
$0.1894
$0.1894$0.1894
-6.09%
276.65K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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