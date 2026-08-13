Análise técnica de Momentum (MMT) hoje A página de Análise de Momentum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MMT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Momentum abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Momentum (MMT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1888 -- +20.56% +15.97% +40.16%

Indicadores técnicos de Momentum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Momentum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 3 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1891 0.1891 R2 0.1891 0.189 R1 0.189 0.189 PP 0.189 0.189 S1 0.1889 0.1889 S2 0.1889 0.1889 S3 0.1888 0.1889

Sinais de mercado Momentum Volume líquido atual de ordens em aberto -1.81M $5.79 M $7.60 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $1.34 M Vendas ativas de 3 dias $1.36 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $7.09 M Vendas ativas de 7 dias $7.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Momentum Entrada líquida Preço de MMTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$1.70 M 0.19 2026-08-12 $2.85 M 0.20 2026-08-11 $1.10 M 0.22 2026-08-10 -$5.54 M 0.22 2026-08-09 -$2.01 M 0.22 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Momentum (MMT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Momentum. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MMT / USDT $0.1894 $0.1894 $0.1894 -5.94% 659.81K (USDT) Negociar MMT / USDC $0.1894 $0.1894 $0.1894 -6.09% 276.65K (USDT) Negociar