Preço de MOMOFUN hoje

O preço ao vivo de MOMOFUN (MM) hoje é $ 0.0001585, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MM para USD é de $ 0.0001585 por MM.

MOMOFUN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1.24M, com um fornecimento em circulação de 7.80B MM. Nas últimas 24 horas, MM foi negociado entre $ 0.0001338 (mínimo) e $ 0.0001692 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MM movimentou-se -0.26% na última hora e -18.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.93K.

Informações de mercado de MOMOFUN (MM)

Capitalização de mercado $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volume (24h) $ 54.93K$ 54.93K $ 54.93K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Fornecimento Circulante 7.80B 7.80B 7.80B Fornecimento máximo 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Fornecimento total 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Taxa circulante 26.00% Blockchain pública BSC

