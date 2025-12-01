Preço de Madlads hoje

O preço ao vivo de Madlads (MLSTRAT) hoje é $ 0.000383, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MLSTRAT para USD é de $ 0.000383 por MLSTRAT.

Madlads ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MLSTRAT. Nas últimas 24 horas, MLSTRAT foi negociado entre $ 0.0003787 (mínimo) e $ 0.0004051 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MLSTRAT movimentou-se +0.18% na última hora e +18.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.59K.

Informações de mercado de Madlads (MLSTRAT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.59K$ 55.59K $ 55.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Madlads é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.59K. A oferta em circulação de MLSTRAT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.