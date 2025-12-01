Preço de MiL.k hoje

O preço ao vivo de MiL.k (MLK) hoje é $ 0.0802, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MLK para USD é de $ 0.0802 por MLK.

MiL.k ocupa atualmente a posição #485 em capitalização de mercado, totalizando $ 41.19M, com um fornecimento em circulação de 513.59M MLK. Nas últimas 24 horas, MLK foi negociado entre $ 0.07993 (mínimo) e $ 0.08162 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.33902357, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.07570726303569286.

No desempenho de curto prazo, MLK movimentou-se -1.73% na última hora e +2.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.72K.

Informações de mercado de MiL.k (MLK)

Classificação No.485 Capitalização de mercado $ 41.19M$ 41.19M $ 41.19M Volume (24h) $ 53.72K$ 53.72K $ 53.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.10M$ 79.10M $ 79.10M Fornecimento Circulante 513.59M 513.59M 513.59M Fornecimento máximo 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Fornecimento total 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Taxa circulante 52.07% Blockchain pública ARB

A capitalização de mercado atual de MiL.k é $ 41.19M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.72K. A oferta em circulação de MLK é 513.59M, com um fornecimento total de 986245419. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.10M.