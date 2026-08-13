Análise técnica de Mitosis (MITO) hoje A página de Análise de Mitosis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MITO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mitosis abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Mitosis (MITO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02418 -- +7.22% +14.11% -56.73%

Indicadores técnicos de Mitosis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mitosis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 6 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02415 0.02414 R2 0.02414 0.02414 R1 0.02414 0.02414 PP 0.02413 0.02413 S1 0.02413 0.02413 S2 0.02412 0.02413 S3 0.02412 0.02412

Sinais de mercado Mitosis Volume líquido atual de ordens em aberto 0.66M $4.32 M $3.66 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.86 M Vendas ativas de 3 dias $0.86 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $1.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.99 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Mitosis Entrada líquida Preço de MITOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.02 2026-08-12 -$0.43 M 0.02 2026-08-11 $0.40 M 0.03 2026-08-10 -$0.11 M 0.02 2026-08-09 -$0.11 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Mitosis (MITO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mitosis. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MITO / USDT $0.02418 $0.02418 $0.02418 -1.34% 3.05M (USDT) Negociar