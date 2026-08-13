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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mitosis, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mitosis, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Mitosis (MITO) hoje

Análise técnica de Mitosis (MITO) hoje

A página de Análise de Mitosis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MITO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mitosis abaixo.

Variação de preço de Mitosis (MITO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02418--+7.22%+14.11%-56.73%
Saiba mais sobre o preço de Mitosis

Indicadores técnicos de Mitosis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mitosis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 6
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 6Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02415
0.02414
R2
0.02414
0.02414
R1
0.02414
0.02414
PP
0.02413
0.02413
S1
0.02413
0.02413
S2
0.02412
0.02413
S3
0.02412
0.02412

Sinais de mercado Mitosis

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.66M
$4.32 M
$3.66 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.86 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.86 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.99 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Mitosis

Entrada líquidaPreço de MITOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.02
2026-08-12-$0.43 M0.02
2026-08-11$0.40 M0.03
2026-08-10-$0.11 M0.02
2026-08-09-$0.11 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MITO/USDT
$0.02418
$0.02418$0.02418
-1.34%
3.05M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MITO
MITO
USD
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