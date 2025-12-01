Preço de MISSION hoje

O preço ao vivo de MISSION (MISSION) hoje é $ 0.000001434, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MISSION para USD é de $ 0.000001434 por MISSION.

MISSION ocupa atualmente a posição #3898 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 MISSION. Nas últimas 24 horas, MISSION foi negociado entre $ 0.000001234 (mínimo) e $ 0.000001535 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000031145798993297, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000001211176992326.

No desempenho de curto prazo, MISSION movimentou-se -0.21% na última hora e +5.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 119.04K.

Informações de mercado de MISSION (MISSION)

Classificação No.3898 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 119.04K$ 119.04K $ 119.04K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 717.00K$ 717.00K $ 717.00K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Fornecimento total 0 0 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de MISSION é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 119.04K. A oferta em circulação de MISSION é 0.00, com um fornecimento total de 0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 717.00K.