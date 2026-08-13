Análise técnica de Mira (MIRA) hoje A página de Análise de Mira fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MIRA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mira abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Mira (MIRA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03995 -- -6.34% -2.40% -52.02%

Indicadores técnicos de Mira

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mira em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 2 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 5 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03993 0.03991 R2 0.03991 0.0399 R1 0.0399 0.03989 PP 0.03988 0.03988 S1 0.03987 0.03987 S2 0.03985 0.03986 S3 0.03984 0.03985

Sinais de mercado Mira Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $1.37 M $1.61 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.25 M Vendas ativas de 7 dias $0.27 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Mira Entrada líquida Preço de MIRAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.04 2026-08-12 -$0.02 M 0.04 2026-08-11 -$0.06 M 0.04 2026-08-10 $0.05 M 0.04 2026-08-09 $0.10 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Mira (MIRA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mira. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MIRA / USDT $0.03996 $0.03996 $0.03996 -1.64% 1.46M (USDT) Negociar MIRA / USDC $0.03992 $0.03992 $0.03992 -1.52% 1.31M (USDT) Negociar