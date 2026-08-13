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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mira, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Mira, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Mira (MIRA) hoje

Análise técnica de Mira (MIRA) hoje

A página de Análise de Mira fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MIRA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Mira abaixo.

Variação de preço de Mira (MIRA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03995---6.34%-2.40%-52.02%
Saiba mais sobre o preço de Mira

Indicadores técnicos de Mira

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Mira em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 2
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 1Compra 5
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03993
0.03991
R2
0.03991
0.0399
R1
0.0399
0.03989
PP
0.03988
0.03988
S1
0.03987
0.03987
S2
0.03985
0.03986
S3
0.03984
0.03985

Sinais de mercado Mira

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$1.37 M
$1.61 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.27 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Mira

Entrada líquidaPreço de MIRAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.04
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11-$0.06 M0.04
2026-08-10$0.05 M0.04
2026-08-09$0.10 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MIRA/USDT
$0.03996
$0.03996$0.03996
-1.64%
1.46M (USDT)
MIRA/USDC
$0.03992
$0.03992$0.03992
-1.52%
1.31M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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