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Análise técnica de MEZO (MEZO) hoje

Análise técnica de MEZO (MEZO) hoje

A página de Análise de MEZO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEZO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MEZO abaixo.

Variação de preço de MEZO (MEZO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007299---9.06%-34.89%-79.55%
Saiba mais sobre o preço de MEZO

Indicadores técnicos de MEZO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MEZO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 6
Compra 10
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 1Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00745
0.00742
R2
0.00742
0.00741
R1
0.00741
0.0074
PP
0.00738
0.00738
S1
0.00737
0.00737
S2
0.00734
0.00736
S3
0.00733
0.00734

Sinais de mercado MEZO

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.01 M
$0.01 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MEZO

Entrada líquidaPreço de MEZOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.05 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie MEZO (MEZO) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MEZO/USDC
$0.007368
$0.007368$0.007368
-4.97%
6.88M (USDT)
MEZO/USDT
$0.007294
$0.007294$0.007294
-5.17%
7.25M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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