Análise técnica de MEZO (MEZO) hoje A página de Análise de MEZO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEZO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MEZO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MEZO (MEZO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007299 -- -9.06% -34.89% -79.55%

Indicadores técnicos de MEZO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MEZO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 6 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 1 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 5 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00745 0.00742 R2 0.00742 0.00741 R1 0.00741 0.0074 PP 0.00738 0.00738 S1 0.00737 0.00737 S2 0.00734 0.00736 S3 0.00733 0.00734

Sinais de mercado MEZO Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.01 M $0.01 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MEZO Entrada líquida Preço de MEZOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.05 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MEZO (MEZO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MEZO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MEZO / USDC $0.007368 $0.007368 $0.007368 -4.97% 6.88M (USDT) Negociar MEZO / USDT $0.007294 $0.007294 $0.007294 -5.17% 7.25M (USDT) Negociar