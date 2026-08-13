Análise técnica de Meteora (MET) hoje A página de Análise de Meteora fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Meteora abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Meteora (MET) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1572 -- -7.15% +7.23% -2.12%

Indicadores técnicos de Meteora

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Meteora em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.157 0.157 R2 0.157 0.1569 R1 0.1569 0.1569 PP 0.1569 0.1569 S1 0.1568 0.1568 S2 0.1568 0.1568 S3 0.1567 0.1568

Sinais de mercado Meteora Volume líquido atual de ordens em aberto -0.52M $7.37 M $7.89 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.10 M Vendas ativas de 3 dias $0.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.26 M Vendas ativas de 7 dias $0.26 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Meteora Entrada líquida Preço de METUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.16 2026-08-12 $0.01 M 0.16 2026-08-11 -$0.04 M 0.15 2026-08-10 -$0.12 M 0.16 2026-08-09 -$0.14 M 0.17 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Meteora (MET) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Meteora. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MET / USDT $0.1572 $0.1572 $0.1572 -1.87% 717.03K (USDT) Negociar MET / USDC $0.1571 $0.1571 $0.1571 -1.93% 339.17K (USDT) Negociar