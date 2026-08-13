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Análise técnica de Meteora (MET) hoje

Análise técnica de Meteora (MET) hoje

A página de Análise de Meteora fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Meteora abaixo.

Variação de preço de Meteora (MET)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1572---7.15%+7.23%-2.12%
Saiba mais sobre o preço de Meteora

Indicadores técnicos de Meteora

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Meteora em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.157
0.157
R2
0.157
0.1569
R1
0.1569
0.1569
PP
0.1569
0.1569
S1
0.1568
0.1568
S2
0.1568
0.1568
S3
0.1567
0.1568

Sinais de mercado Meteora

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.52M
$7.37 M
$7.89 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.26 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Meteora

Entrada líquidaPreço de METUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.16
2026-08-12$0.01 M0.16
2026-08-11-$0.04 M0.15
2026-08-10-$0.12 M0.16
2026-08-09-$0.14 M0.17

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MET/USDT
$0.1572
$0.1572$0.1572
-1.87%
717.03K (USDT)
MET/USDC
$0.1571
$0.1571$0.1571
-1.93%
339.17K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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