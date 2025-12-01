Preço de Just Memecoin hoje

O preço ao vivo de Just Memecoin (MEMECOIN) hoje é $ 0.0002429, com uma variação de 1.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMECOIN para USD é de $ 0.0002429 por MEMECOIN.

Just Memecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MEMECOIN. Nas últimas 24 horas, MEMECOIN foi negociado entre $ 0.0002007 (mínimo) e $ 0.0002499 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MEMECOIN movimentou-se -0.13% na última hora e +25.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.62K.

Informações de mercado de Just Memecoin (MEMECOIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.62K$ 55.62K $ 55.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Just Memecoin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.62K. A oferta em circulação de MEMECOIN é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.