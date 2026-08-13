Mais sobre MELANIA
Informações sobre preços de MELANIA
O que é MELANIA
Site oficial do MELANIA
Tokenomics de MELANIA
Previsão de preço de MELANIA
Histórico de preço de MELANIA
Guia de compra de MELANIA
Conversor de MELANIA para moeda Fiat
Spot MELANIA
Futuros USDT-M de MELANIA
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Melania Meme (MELANIA) hoje
Variação de preço de Melania Meme (MELANIA)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.07181
|--
|-4.14%
|-9.16%
|-31.87%
Indicadores técnicos de Melania Meme
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Melania Meme em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda
|Venda 8
|Neutro 1
|Compra 5
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 4
|Neutro 6
|Compra 2
Sinais de mercado Melania Meme
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Melania Meme
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-11
|-$0.01 M
|0.07
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.08
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.08
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Melania Meme
Negocie Melania Meme (MELANIA) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Melania Meme.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.