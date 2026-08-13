Análise técnica de Melania Meme (MELANIA) hoje A página de Análise de Melania Meme fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MELANIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Melania Meme abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Melania Meme (MELANIA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07181 -- -4.14% -9.16% -31.87%

Indicadores técnicos de Melania Meme

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Melania Meme em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 12 Neutro 7 Compra 7 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 5 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 6 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07202 0.07197 R2 0.07197 0.07194 R1 0.07195 0.07193 PP 0.0719 0.0719 S1 0.07188 0.07187 S2 0.07183 0.07186 S3 0.07181 0.07183

Sinais de mercado Melania Meme Volume líquido atual de ordens em aberto -0.40M $3.97 M $4.37 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.06 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Melania Meme Entrada líquida Preço de MELANIAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.08 2026-08-09 $0.00 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Melania Meme (MELANIA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Melania Meme. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MELANIA / USDT $0.07181 $0.07181 $0.07181 -1.26% 868.66K (USDT) Negociar MELANIA / USD1 $0.07179 $0.07179 $0.07179 -1.42% 731.38K (USDT) Negociar