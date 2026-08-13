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Análise técnica de Melania Meme (MELANIA) hoje

Análise técnica de Melania Meme (MELANIA) hoje

A página de Análise de Melania Meme fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MELANIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Melania Meme abaixo.

Variação de preço de Melania Meme (MELANIA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07181---4.14%-9.16%-31.87%
Saiba mais sobre o preço de Melania Meme

Indicadores técnicos de Melania Meme

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Melania Meme em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 12
Neutro 7
Compra 7
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 1Compra 5
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 6Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07202
0.07197
R2
0.07197
0.07194
R1
0.07195
0.07193
PP
0.0719
0.0719
S1
0.07188
0.07187
S2
0.07183
0.07186
S3
0.07181
0.07183

Sinais de mercado Melania Meme

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.40M
$3.97 M
$4.37 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Melania Meme

Entrada líquidaPreço de MELANIAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11-$0.01 M0.07
2026-08-10$0.00 M0.08
2026-08-09$0.00 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Melania Meme (MELANIA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Melania Meme.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MELANIA/USDT
$0.07181
$0.07181$0.07181
-1.26%
868.66K (USDT)
MELANIA/USD1
$0.07179
$0.07179$0.07179
-1.42%
731.38K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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