Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MegaETH, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MegaETH, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre MEGA

Informações sobre preços de MEGA

O que é MEGA

Whitepaper de MEGA

Site oficial do MEGA

Tokenomics de MEGA

Previsão de preço de MEGA

Histórico de preço de MEGA

Guia de compra de MEGA

Conversor de MEGA para moeda Fiat

Spot MEGA

Futuros USDT-M de MEGA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de MegaETH (MEGA) hoje

Análise técnica de MegaETH (MEGA) hoje

A página de Análise de MegaETH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEGA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MegaETH abaixo.

Variação de preço de MegaETH (MEGA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03259---9.63%-30.74%-69.08%
Saiba mais sobre o preço de MegaETH

Indicadores técnicos de MegaETH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MegaETH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 16
Neutro 7
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 3Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03258
0.03257
R2
0.03257
0.03257
R1
0.03257
0.03257
PP
0.03256
0.03256
S1
0.03256
0.03256
S2
0.03255
0.03256
S3
0.03255
0.03255

Sinais de mercado MegaETH

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.42M
$2.92 M
$3.34 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.29 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MegaETH

Entrada líquidaPreço de MEGAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11$0.02 M0.03
2026-08-10$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre MegaETH

Negocie MegaETH (MEGA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MegaETH.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MEGA/USDC
$0.03257
$0.03257$0.03257
-1.00%
1.68M (USDT)
MEGA/USDT
$0.03259
$0.03259$0.03259
-1.06%
1.90M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de MEGA para USD

Montante

MEGA
MEGA
USD
USD

1 MEGA = 0.03259 USD