Análise técnica de MegaETH (MEGA) hoje A página de Análise de MegaETH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEGA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MegaETH abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MegaETH (MEGA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03259 -- -9.63% -30.74% -69.08%

Indicadores técnicos de MegaETH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MegaETH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 16 Neutro 7 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 3 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03258 0.03257 R2 0.03257 0.03257 R1 0.03257 0.03257 PP 0.03256 0.03256 S1 0.03256 0.03256 S2 0.03255 0.03256 S3 0.03255 0.03255

Sinais de mercado MegaETH Volume líquido atual de ordens em aberto -0.42M $2.92 M $3.34 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.16 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.29 M Vendas ativas de 7 dias $0.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MegaETH Entrada líquida Preço de MEGAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.02 M 0.03 2026-08-10 $0.01 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MegaETH (MEGA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MegaETH. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MEGA / USDC $0.03257 $0.03257 $0.03257 -1.00% 1.68M (USDT) Negociar MEGA / USDT $0.03259 $0.03259 $0.03259 -1.06% 1.90M (USDT) Negociar