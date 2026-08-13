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Análise técnica de ME (ME) hoje

Análise técnica de ME (ME) hoje

A página de Análise de ME fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ME abaixo.

Variação de preço de ME (ME)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06223--+4.67%-2.02%-44.71%
Saiba mais sobre o preço de ME

Indicadores técnicos de ME

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ME em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 1
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06216
0.06216
R2
0.06216
0.06215
R1
0.06215
0.06215
PP
0.06215
0.06215
S1
0.06214
0.06214
S2
0.06214
0.06214
S3
0.06213
0.06214

Sinais de mercado ME

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.13M
$2.57 M
$2.44 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ME

Entrada líquidaPreço de MEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.06
2026-08-12-$0.15 M0.06
2026-08-11$0.26 M0.06
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09$0.06 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ME/USDT
$0.06239
$0.06239$0.06239
-0.52%
1.01M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ME
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USD

1 ME = 0.06223 USD