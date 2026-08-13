Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Matchain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Matchain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre MAT

Informações sobre preços de MAT

O que é MAT

Whitepaper de MAT

Site oficial do MAT

Tokenomics de MAT

Previsão de preço de MAT

Histórico de preço de MAT

Guia de compra de MAT

Conversor de MAT para moeda Fiat

Spot MAT

Futuros USDT-M de MAT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Matchain (MAT) hoje

Análise técnica de Matchain (MAT) hoje

A página de Análise de Matchain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Matchain abaixo.

Variação de preço de Matchain (MAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03599---0.69%-35.26%-66.08%
Saiba mais sobre o preço de Matchain

Fluxo de capital de Matchain

Entrada líquidaPreço de MATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Matchain

Negocie Matchain (MAT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Matchain.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MAT/USDT
$0.03599
$0.03599$0.03599
-2.67%
1.71M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de MAT para USD

Montante

MAT
MAT
USD
USD

1 MAT = 0.03599 USD