Análise técnica de Matchain (MAT) hoje A página de Análise de Matchain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Matchain abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Matchain (MAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03599 -- -0.69% -35.26% -66.08%

Fluxo de capital de Matchain Entrada líquida Preço de MATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.00 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Matchain (MAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Matchain. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MAT / USDT $0.03599 $0.03599 $0.03599 -2.67% 1.71M (USDT) Negociar