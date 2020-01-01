Análise técnica de MarsCoin (MARSCOIN) hoje A página de Análise de MarsCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MARSCOIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MarsCoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MarsCoin (MARSCOIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05685 -- +9.01% +1,037.00% +1,037.00%

Indicadores técnicos de MarsCoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MarsCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 3 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05696 0.05692 R2 0.05692 0.05689 R1 0.0569 0.05688 PP 0.05686 0.05686 S1 0.05684 0.05683 S2 0.0568 0.05682 S3 0.05678 0.0568

Sinais de mercado MarsCoin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.05 M $0.07 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.20 M Vendas ativas de 3 dias $0.19 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.79 M Vendas ativas de 7 dias $0.77 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MarsCoin Entrada líquida Preço de MARSCOINUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MarsCoin (MARSCOIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MarsCoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MARSCOIN / USDT $0.05658 $0.05658 $0.05658 -8.23% 3.21M (USDT) Negociar