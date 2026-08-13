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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MANTRA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MANTRA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de MANTRA (MANTRA) hoje

Análise técnica de MANTRA (MANTRA) hoje

A página de Análise de MANTRA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MANTRA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MANTRA abaixo.

Variação de preço de MANTRA (MANTRA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.005113---5.18%-16.46%-52.43%
Saiba mais sobre o preço de MANTRA

Indicadores técnicos de MANTRA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MANTRA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 22
Neutro 1
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.005114
0.005114
R2
0.005114
0.005113
R1
0.005113
0.005113
PP
0.005113
0.005113
S1
0.005112
0.005112
S2
0.005112
0.005112
S3
0.005111
0.005112

Sinais de mercado MANTRA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.16M
$1.38 M
$1.54 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.39 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.39 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MANTRA

Entrada líquidaPreço de MANTRAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.07 M0.01
2026-08-11-$0.06 M0.01
2026-08-10-$0.06 M0.01
2026-08-09-$0.06 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MANTRA/USDT
$0.005113
$0.005113$0.005113
-1.21%
16.53M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MANTRA
MANTRA
USD
USD

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