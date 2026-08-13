Análise técnica de MANTRA (MANTRA) hoje A página de Análise de MANTRA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MANTRA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MANTRA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MANTRA (MANTRA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.005113 -- -5.18% -16.46% -52.43%

Indicadores técnicos de MANTRA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MANTRA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 22 Neutro 1 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.005114 0.005114 R2 0.005114 0.005113 R1 0.005113 0.005113 PP 0.005113 0.005113 S1 0.005112 0.005112 S2 0.005112 0.005112 S3 0.005111 0.005112

Sinais de mercado MANTRA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.16M $1.38 M $1.54 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.09 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.39 M Vendas ativas de 7 dias $0.39 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MANTRA Entrada líquida Preço de MANTRAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.07 M 0.01 2026-08-11 -$0.06 M 0.01 2026-08-10 -$0.06 M 0.01 2026-08-09 -$0.06 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MANTRA (MANTRA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MANTRA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MANTRA / USDT $0.005113 $0.005113 $0.005113 -1.21% 16.53M (USDT) Negociar