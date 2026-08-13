Análise técnica de Major (MAJOR) hoje A página de Análise de Major fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAJOR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Major abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Major (MAJOR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04455 -- +13.64% +22.96% -35.22%

Fluxo de capital de Major Entrada líquida Preço de MAJORUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.01 M 0.04 2026-08-10 $0.00 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Major (MAJOR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Major. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MAJOR / USDT $0.04446 $0.04446 $0.04446 +0.33% 2.04M (USDT) Negociar