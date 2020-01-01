Análise técnica de Magma Finance (MAGMA) hoje A página de Análise de Magma Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAGMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Magma Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Magma Finance (MAGMA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.19176 -- -26.51% -36.07% -9.69%

Indicadores técnicos de Magma Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Magma Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 2 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.19204 0.19203 R2 0.19203 0.19202 R1 0.19202 0.19202 PP 0.19201 0.19201 S1 0.192 0.192 S2 0.19199 0.192 S3 0.19198 0.19199

Sinais de mercado Magma Finance Volume líquido atual de ordens em aberto -0.30M $1.47 M $1.78 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.18 M Vendas ativas de 3 dias $0.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.53 M Vendas ativas de 7 dias $0.51 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Magma Finance Entrada líquida Preço de MAGMAUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Magma Finance (MAGMA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Magma Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MAGMA / USDT $0.19176 $0.19176 $0.19176 -2.15% 425.70K (USDT) Negociar