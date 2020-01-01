Análise técnica de Everlyn AI (LYN) hoje A página de Análise de Everlyn AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LYN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Everlyn AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Everlyn AI (LYN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03477 -- -0.21% -2.42% -29.75%

Indicadores técnicos de Everlyn AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Everlyn AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 4 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 2 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03497 0.03496 R2 0.03496 0.03495 R1 0.03495 0.03495 PP 0.03494 0.03494 S1 0.03493 0.03493 S2 0.03492 0.03493 S3 0.03491 0.03492

Sinais de mercado Everlyn AI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.47M $1.53 M $1.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.26 M Vendas ativas de 7 dias $0.27 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Everlyn AI Entrada líquida Preço de LYNUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Everlyn AI (LYN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Everlyn AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LYN / USDT $0.03477 $0.03477 $0.03477 -2.05% 2.05M (USDT) Negociar