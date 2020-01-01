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Análise técnica de Everlyn AI (LYN) hoje

Análise técnica de Everlyn AI (LYN) hoje

A página de Análise de Everlyn AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LYN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Everlyn AI abaixo.

Variação de preço de Everlyn AI (LYN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03477---0.21%-2.42%-29.75%
Saiba mais sobre o preço de Everlyn AI

Indicadores técnicos de Everlyn AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Everlyn AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 4
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 2Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03497
0.03496
R2
0.03496
0.03495
R1
0.03495
0.03495
PP
0.03494
0.03494
S1
0.03493
0.03493
S2
0.03492
0.03493
S3
0.03491
0.03492

Sinais de mercado Everlyn AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.47M
$1.53 M
$1.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.27 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Everlyn AI

Entrada líquidaPreço de LYNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LYN/USDT
$0.03477
$0.03477$0.03477
-2.05%
2.05M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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