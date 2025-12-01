Preço de Lunch Protocol hoje

O preço ao vivo de Lunch Protocol (LUNCH) hoje é $ 0.0006775, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUNCH para USD é de $ 0.0006775 por LUNCH.

Lunch Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LUNCH. Nas últimas 24 horas, LUNCH foi negociado entre $ 0.0006324 (mínimo) e $ 0.0006775 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LUNCH movimentou-se +0.17% na última hora e +14.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.45K.

Informações de mercado de Lunch Protocol (LUNCH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 677.50K$ 677.50K $ 677.50K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SUI

A capitalização de mercado atual de Lunch Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.45K. A oferta em circulação de LUNCH é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 677.50K.