Mais sobre LUNARBITS
Informações sobre preços de LUNARBITS
O que é LUNARBITS
Whitepaper de LUNARBITS
Site oficial do LUNARBITS
Tokenomics de LUNARBITS
Previsão de preço de LUNARBITS
Histórico de preço de LUNARBITS
Guia de compra de LUNARBITS
Conversor de LUNARBITS para moeda Fiat
Spot LUNARBITS
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS)
Tokenomics e análise de preços de Lunarbits (LUNARBITS)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Lunarbits (LUNARBITS), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.
Tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens LUNARBITS que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LUNARBITS podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do LUNARBITS, explore o preço em tempo real do token LUNARBITS!
Como comprar LUNARBITS
Interessado em adicionar Lunarbits (LUNARBITS) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar LUNARBITS, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Lunarbits (LUNARBITS)
Analisar o histórico de preços de LUNARBITS ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de LUNARBITS
Quer saber para onde o LUNARBITS pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do LUNARBITS combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre Lunarbits (LUNARBITS)
Montante
1 LUNARBITS = 0.014803 USD
Negocie Lunarbits (LUNARBITS)
HOT
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
TOP volume
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Recém-adicionados
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas
Os maiores ganhadores de criptomoedas em 24 horas que todo trader deve ficar de olho