Preço de Lunarbits hoje

O preço ao vivo de Lunarbits (LUNARBITS) hoje é $ 0.012163, com uma variação de 3.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUNARBITS para USD é de $ 0.012163 por LUNARBITS.

Lunarbits ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LUNARBITS. Nas últimas 24 horas, LUNARBITS foi negociado entre $ 0.01079 (mínimo) e $ 0.012255 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LUNARBITS movimentou-se -0.38% na última hora e -33.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 66.00K.

Informações de mercado de Lunarbits (LUNARBITS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 66.00K$ 66.00K $ 66.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 222,222,222 222,222,222 222,222,222 Blockchain pública BTCRUNES

A capitalização de mercado atual de Lunarbits é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 66.00K. A oferta em circulação de LUNARBITS é --, com um fornecimento total de 222222222. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.70M.