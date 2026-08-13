Análise técnica de Lumia (LUMIA) hoje A página de Análise de Lumia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LUMIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lumia abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Lumia (LUMIA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07354 -- -0.84% -1.70% -35.78%

Indicadores técnicos de Lumia

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lumia em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07395 0.07392 R2 0.07392 0.07389 R1 0.07387 0.07387 PP 0.07384 0.07384 S1 0.07379 0.07381 S2 0.07376 0.07379 S3 0.07371 0.07376

Sinais de mercado Lumia Volume líquido atual de ordens em aberto -0.51M $6.08 M $6.59 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.09 M Vendas ativas de 7 dias $0.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Lumia Entrada líquida Preço de LUMIAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.07 2026-08-12 -$0.10 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.08 2026-08-10 $0.01 M 0.08 2026-08-09 -$0.08 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Lumia (LUMIA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lumia. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LUMIA / USDT $0.07351 $0.07351 $0.07351 -0.47% 757.83K (USDT) Negociar