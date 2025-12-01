Compreender a tokenomics de Luckify (LUCK) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LUCK podem existir no total.

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

A quantidade máxima de tokens LUCK que foram ou que poderão ser criados.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do LUCK, explore o preço em tempo real do token LUCK!