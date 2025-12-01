Preço de Luckify hoje

O preço ao vivo de Luckify (LUCK) hoje é $ 0.119, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUCK para USD é de $ 0.119 por LUCK.

Luckify ocupa atualmente a posição #4079 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 LUCK. Nas últimas 24 horas, LUCK foi negociado entre $ 0.117 (mínimo) e $ 0.1194 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.42965712613217444, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.1000652586649887.

No desempenho de curto prazo, LUCK movimentou-se -0.17% na última hora e -1.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 145.15K.

Informações de mercado de Luckify (LUCK)

Classificação No.4079 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 145.15K$ 145.15K $ 145.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 119.00M$ 119.00M $ 119.00M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Luckify é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 145.15K. A oferta em circulação de LUCK é 0.00, com um fornecimento total de 999999317.224016. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 119.00M.