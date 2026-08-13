Análise técnica de Lofi (LOFI) hoje A página de Análise de Lofi fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LOFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lofi abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Lofi (LOFI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004107 -- +11.36% +9.90% -29.98%

Fluxo de capital de Lofi Entrada líquida Preço de LOFIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Lofi (LOFI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lofi. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LOFI / USDT $0.004107 $0.004107 $0.004107 0.00% 116.60K (USDT) Negociar