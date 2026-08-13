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Análise técnica de Lighter (LIT) hoje

Análise técnica de Lighter (LIT) hoje

A página de Análise de Lighter fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LIT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lighter abaixo.

Variação de preço de Lighter (LIT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.3572--+9.87%+2.57%+157.30%
Saiba mais sobre o preço de Lighter

Indicadores técnicos de Lighter

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lighter em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 0
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 0Compra 9
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.3564
2.356
R2
2.356
2.3555
R1
2.3551
2.3552
PP
2.3547
2.3547
S1
2.3538
2.3542
S2
2.3534
2.3539
S3
2.3525
2.3534

Sinais de mercado Lighter

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.17M
$2.77 M
$2.94 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.09M
Compras ativas de 3 dias
$3.74 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.83 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.10M
Compras ativas de 7 dias
$8.55 M
Vendas ativas de 7 dias
$8.65 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Lighter

Entrada líquidaPreço de LITUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.06 M2.36
2026-08-12-$0.54 M2.32
2026-08-11$0.82 M2.42
2026-08-10-$0.10 M2.31
2026-08-09$0.23 M2.35

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LIT/USDT
$2.354
$2.354$2.354
+1.49%
224.46K (USDT)
LIT/USDC
$2.3543
$2.3543$2.3543
+1.50%
25.95K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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LIT
USD
USD

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