Análise técnica de Lista DAO (LISTA) hoje A página de Análise de Lista DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LISTA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lista DAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Lista DAO (LISTA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06653 -- +27.99% +45.16% -25.13%

Indicadores técnicos de Lista DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lista DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 4 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06632 0.06632 R2 0.06632 0.06631 R1 0.06631 0.06631 PP 0.06631 0.06631 S1 0.0663 0.0663 S2 0.0663 0.0663 S3 0.06629 0.0663

Sinais de mercado Lista DAO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.72M $9.56 M $10.28 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.27 M Vendas ativas de 3 dias $0.30 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.87 M Vendas ativas de 7 dias $0.87 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Lista DAO Entrada líquida Preço de LISTAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 -$0.09 M 0.06 2026-08-11 -$0.10 M 0.07 2026-08-10 -$0.05 M 0.07 2026-08-09 $0.06 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Lista DAO (LISTA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lista DAO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LISTA / USDT $0.06611 $0.06611 $0.06611 +2.51% 939.14K (USDT) Negociar