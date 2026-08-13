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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lista DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lista DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Lista DAO (LISTA) hoje

Análise técnica de Lista DAO (LISTA) hoje

A página de Análise de Lista DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LISTA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lista DAO abaixo.

Variação de preço de Lista DAO (LISTA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06653--+27.99%+45.16%-25.13%
Saiba mais sobre o preço de Lista DAO

Indicadores técnicos de Lista DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lista DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 4
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06632
0.06632
R2
0.06632
0.06631
R1
0.06631
0.06631
PP
0.06631
0.06631
S1
0.0663
0.0663
S2
0.0663
0.0663
S3
0.06629
0.0663

Sinais de mercado Lista DAO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.72M
$9.56 M
$10.28 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.27 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.30 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.87 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.87 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Lista DAO

Entrada líquidaPreço de LISTAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12-$0.09 M0.06
2026-08-11-$0.10 M0.07
2026-08-10-$0.05 M0.07
2026-08-09$0.06 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LISTA/USDT
$0.06611
$0.06611$0.06611
+2.51%
939.14K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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LISTA
LISTA
USD
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