Preço de The Lion hoje

O preço ao vivo de The Lion (LION) hoje é $ 0.0010353, com uma variação de 5.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LION para USD é de $ 0.0010353 por LION.

The Lion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LION. Nas últimas 24 horas, LION foi negociado entre $ 0.0010328 (mínimo) e $ 0.0013272 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LION movimentou-se -4.67% na última hora e -4.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.45K.

Informações de mercado de The Lion (LION)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

