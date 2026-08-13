Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre LINEA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre LINEA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre LINEA

Informações sobre preços de LINEA

O que é LINEA

Whitepaper de LINEA

Site oficial do LINEA

Tokenomics de LINEA

Previsão de preço de LINEA

Histórico de preço de LINEA

Guia de compra de LINEA

Conversor de LINEA para moeda Fiat

Spot LINEA

Futuros USDT-M de LINEA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de LINEA (LINEA) hoje

Análise técnica de LINEA (LINEA) hoje

A página de Análise de LINEA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LINEA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de LINEA abaixo.

Variação de preço de LINEA (LINEA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002126---5.98%-14.45%-44.58%
Saiba mais sobre o preço de LINEA

Indicadores técnicos de LINEA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do LINEA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002125
0.002124
R2
0.002124
0.002122
R1
0.002122
0.002122
PP
0.002121
0.002121
S1
0.002119
0.002119
S2
0.002118
0.002119
S3
0.002116
0.002118

Sinais de mercado LINEA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$1.42 M
$1.66 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.39 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.84 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.84 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de LINEA

Entrada líquidaPreço de LINEAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.05 M0.00
2026-08-11-$0.08 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.04 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre LINEA

Negocie LINEA (LINEA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o LINEA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LINEA/USDT
$0.002119
$0.002119$0.002119
-1.94%
44.69M (USDT)
LINEA/USDC
$0.002118
$0.002118$0.002118
-1.84%
25.25M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de LINEA para USD

Montante

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.002126 USD