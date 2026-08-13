Análise técnica de LINEA (LINEA) hoje A página de Análise de LINEA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LINEA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de LINEA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de LINEA (LINEA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002126 -- -5.98% -14.45% -44.58%

Indicadores técnicos de LINEA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do LINEA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002125 0.002124 R2 0.002124 0.002122 R1 0.002122 0.002122 PP 0.002121 0.002121 S1 0.002119 0.002119 S2 0.002118 0.002119 S3 0.002116 0.002118

Sinais de mercado LINEA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $1.42 M $1.66 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.36 M Vendas ativas de 3 dias $0.39 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.84 M Vendas ativas de 7 dias $0.84 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de LINEA Entrada líquida Preço de LINEAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.08 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie LINEA (LINEA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o LINEA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LINEA / USDT $0.002119 $0.002119 $0.002119 -1.94% 44.69M (USDT) Negociar LINEA / USDC $0.002118 $0.002118 $0.002118 -1.84% 25.25M (USDT) Negociar