Preço de Line Protocol hoje

O preço ao vivo de Line Protocol (LINE) hoje é $ 0.0000113, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LINE para USD é de $ 0.0000113 por LINE.

Line Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LINE. Nas últimas 24 horas, LINE foi negociado entre $ 0.000011 (mínimo) e $ 0.0000113 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LINE movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.97.

Informações de mercado de Line Protocol (LINE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain pública BASE

