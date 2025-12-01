Preço de Light hoje

O preço ao vivo de Light (LIGHT1) hoje é $ 0.005548, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIGHT1 para USD é de $ 0.005548 por LIGHT1.

Light ocupa atualmente a posição #1603 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.95M, com um fornecimento em circulação de 532.18M LIGHT1. Nas últimas 24 horas, LIGHT1 foi negociado entre $ 0.005534 (mínimo) e $ 0.006238 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.2978436058017955, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.003843739635378442.

No desempenho de curto prazo, LIGHT1 movimentou-se -0.69% na última hora e -9.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.66K.

Informações de mercado de Light (LIGHT1)

Classificação No.1603 Capitalização de mercado $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Volume (24h) $ 57.66K$ 57.66K $ 57.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Fornecimento Circulante 532.18M 532.18M 532.18M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 938,666,101.6170756 938,666,101.6170756 938,666,101.6170756 Taxa circulante 53.21% Blockchain pública SOL

