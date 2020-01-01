Análise técnica de Bitlight Labs (LIGHT) hoje A página de Análise de Bitlight Labs fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LIGHT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitlight Labs abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bitlight Labs (LIGHT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.172 -- +11.25% +44.17% +11.32%

Indicadores técnicos de Bitlight Labs

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitlight Labs em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 12 Neutro 11 Compra 3 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 7 Compra 1 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1724 0.1724 R2 0.1724 0.1723 R1 0.1723 0.1723 PP 0.1723 0.1723 S1 0.1722 0.1722 S2 0.1722 0.1722 S3 0.1721 0.1722

Sinais de mercado Bitlight Labs Volume líquido atual de ordens em aberto -0.34M $3.39 M $3.74 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $1.11 M Vendas ativas de 3 dias $1.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.07M Compras ativas de 7 dias $3.60 M Vendas ativas de 7 dias $3.53 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bitlight Labs Entrada líquida Preço de LIGHTUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bitlight Labs (LIGHT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitlight Labs. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LIGHT / USDT $0.1717 $0.1717 $0.1717 +1.05% 683.12K (USDT) Negociar