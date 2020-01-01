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Análise técnica de Bitlight Labs (LIGHT) hoje

Análise técnica de Bitlight Labs (LIGHT) hoje

A página de Análise de Bitlight Labs fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LIGHT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitlight Labs abaixo.

Variação de preço de Bitlight Labs (LIGHT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.172--+11.25%+44.17%+11.32%
Saiba mais sobre o preço de Bitlight Labs

Indicadores técnicos de Bitlight Labs

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitlight Labs em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 12
Neutro 11
Compra 3
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 7Compra 1
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1724
0.1724
R2
0.1724
0.1723
R1
0.1723
0.1723
PP
0.1723
0.1723
S1
0.1722
0.1722
S2
0.1722
0.1722
S3
0.1721
0.1722

Sinais de mercado Bitlight Labs

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.34M
$3.39 M
$3.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$1.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$3.60 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.53 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bitlight Labs

Entrada líquidaPreço de LIGHTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LIGHT/USDT
$0.1717
$0.1717$0.1717
+1.05%
683.12K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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