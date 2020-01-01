Análise técnica de The White Bull (LEVI) hoje
Variação de preço de The White Bull (LEVI)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.000271
|--
|-22.84%
|-76.31%
|-90.97%
Sinais de mercado The White Bull
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de The White Bull
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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