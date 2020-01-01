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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The White Bull, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The White Bull, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Informações sobre preços de LEVI

O que é LEVI

Tokenomics de LEVI

Previsão de preço de LEVI

Histórico de preço de LEVI

Guia de compra de LEVI

Conversor de LEVI para moeda Fiat

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Análise técnica de The White Bull (LEVI) hoje

Análise técnica de The White Bull (LEVI) hoje

A página de Análise de The White Bull fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LEVI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The White Bull abaixo.

Variação de preço de The White Bull (LEVI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000271---22.84%-76.31%-90.97%
Saiba mais sobre o preço de The White Bull

Sinais de mercado The White Bull

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de The White Bull

Entrada líquidaPreço de LEVIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre The White Bull

Negocie The White Bull (LEVI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The White Bull.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LEVI/USD1
$0.0002709
$0.0002709$0.0002709
-11.15%
186.05M (USDT)
LEVI/USDT
$0.0002735
$0.0002735$0.0002735
-10.97%
189.21M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD

1 LEVI = 0.000271 USD