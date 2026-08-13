Análise técnica de CF Large Cap Index (LCAP) hoje
Variação de preço de CF Large Cap Index (LCAP)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$5.236
|--
|-2.63%
|+0.96%
|-24.88%
Fluxo de capital de CF Large Cap Index
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|5.24
|2026-08-12
|$0.00 M
|5.28
|2026-08-11
|$0.00 M
|5.26
|2026-08-10
|$0.00 M
|5.26
|2026-08-09
|$0.00 M
|5.31
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