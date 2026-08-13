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Análise técnica de Solayer (LAYER) hoje

Análise técnica de Solayer (LAYER) hoje

A página de Análise de Solayer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LAYER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Solayer abaixo.

Variação de preço de Solayer (LAYER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05835---3.62%-8.70%-41.70%
Saiba mais sobre o preço de Solayer

Indicadores técnicos de Solayer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Solayer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05824
0.05824
R2
0.05824
0.05823
R1
0.05823
0.05823
PP
0.05823
0.05823
S1
0.05822
0.05822
S2
0.05822
0.05822
S3
0.05821
0.05822

Sinais de mercado Solayer

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$1.65 M
$1.86 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Solayer

Entrada líquidaPreço de LAYERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.06
2026-08-12$0.11 M0.06
2026-08-11-$0.04 M0.06
2026-08-10-$0.03 M0.06
2026-08-09-$0.03 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LAYER/USDT
$0.05835
$0.05835$0.05835
-2.26%
962.13K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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LAYER
LAYER
USD
USD

1 LAYER = 0.05835 USD