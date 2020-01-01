Análise técnica de LAB (LAB) hoje A página de Análise de LAB fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LAB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de LAB abaixo. Cadastrar

Variação de preço de LAB (LAB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.11387 -- -13.11% -48.68% -98.03%

Indicadores técnicos de LAB

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do LAB em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 13 Neutro 11 Compra 2 Médias móveis : Venda forte Venda 7 Neutro 6 Compra 1 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 6 Neutro 5 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1141 0.1141 R2 0.1141 0.114 R1 0.114 0.114 PP 0.114 0.114 S1 0.1139 0.1139 S2 0.1139 0.1139 S3 0.1138 0.1139

Sinais de mercado LAB Volume líquido atual de ordens em aberto -4.58M $7.26 M $11.84 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $1.83 M Vendas ativas de 3 dias $1.84 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.08M Compras ativas de 7 dias $4.39 M Vendas ativas de 7 dias $4.31 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de LAB Entrada líquida Preço de LABUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie LAB (LAB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o LAB. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LAB / USDT $0.11387 $0.11387 $0.11387 -2.08% 2.26M (USDT) Negociar