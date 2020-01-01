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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre LAB, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre LAB, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de LAB (LAB) hoje

Análise técnica de LAB (LAB) hoje

A página de Análise de LAB fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LAB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de LAB abaixo.

Variação de preço de LAB (LAB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.11387---13.11%-48.68%-98.03%
Saiba mais sobre o preço de LAB

Indicadores técnicos de LAB

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do LAB em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 13
Neutro 11
Compra 2
Médias móveis:Venda forteVenda 7Neutro 6Compra 1
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 6Neutro 5Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1141
0.1141
R2
0.1141
0.114
R1
0.114
0.114
PP
0.114
0.114
S1
0.1139
0.1139
S2
0.1139
0.1139
S3
0.1138
0.1139

Sinais de mercado LAB

Volume líquido atual de ordens em aberto
-4.58M
$7.26 M
$11.84 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$1.83 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.84 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.08M
Compras ativas de 7 dias
$4.39 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.31 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de LAB

Entrada líquidaPreço de LABUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LAB/USDT
$0.11387
$0.11387$0.11387
-2.08%
2.26M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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LAB
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