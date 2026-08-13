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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lagrange, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lagrange, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Lagrange (LA) hoje

Análise técnica de Lagrange (LA) hoje

A página de Análise de Lagrange fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lagrange abaixo.

Variação de preço de Lagrange (LA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04854--+6.75%-11.83%-64.84%
Saiba mais sobre o preço de Lagrange

Indicadores técnicos de Lagrange

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lagrange em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 3
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04851
0.04851
R2
0.04851
0.0485
R1
0.0485
0.0485
PP
0.0485
0.0485
S1
0.04849
0.04849
S2
0.04849
0.04849
S3
0.04848
0.04849

Sinais de mercado Lagrange

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.07M
$1.43 M
$1.50 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.15 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.58 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.59 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Lagrange

Entrada líquidaPreço de LAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.05
2026-08-12-$0.10 M0.05
2026-08-11-$0.05 M0.05
2026-08-10$0.01 M0.06
2026-08-09$0.18 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LA/USDT
$0.04856
$0.04856$0.04856
-1.03%
1.52M (USDT)
LA/USD1
$0.0486
$0.0486$0.0486
-0.79%
1.13M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

LA
LA
USD
USD

1 LA = 0.04854 USD