Análise técnica de Lagrange (LA) hoje A página de Análise de Lagrange fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lagrange abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Lagrange (LA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04854 -- +6.75% -11.83% -64.84%

Indicadores técnicos de Lagrange

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lagrange em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 3 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04851 0.04851 R2 0.04851 0.0485 R1 0.0485 0.0485 PP 0.0485 0.0485 S1 0.04849 0.04849 S2 0.04849 0.04849 S3 0.04848 0.04849

Sinais de mercado Lagrange Volume líquido atual de ordens em aberto -0.07M $1.43 M $1.50 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.15 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.58 M Vendas ativas de 7 dias $0.59 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Lagrange Entrada líquida Preço de LAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.05 2026-08-12 -$0.10 M 0.05 2026-08-11 -$0.05 M 0.05 2026-08-10 $0.01 M 0.06 2026-08-09 $0.18 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Lagrange (LA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lagrange. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LA / USDT $0.04856 $0.04856 $0.04856 -1.03% 1.52M (USDT) Negociar LA / USD1 $0.0486 $0.0486 $0.0486 -0.79% 1.13M (USDT) Negociar