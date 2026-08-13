Análise técnica de Layer3 (L3) hoje A página de Análise de Layer3 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de L3, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Layer3 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Layer3 (L3) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004214 -- +0.81% -19.97% -61.21%

Fluxo de capital de Layer3 Entrada líquida Preço de L3USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Layer3 (L3) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Layer3. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h L3 / USDT $0.004212 $0.004212 $0.004212 -0.66% 13.77M (USDT) Negociar