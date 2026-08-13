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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre KulaDAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre KulaDAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de KulaDAO (KULA) hoje

Análise técnica de KulaDAO (KULA) hoje

A página de Análise de KulaDAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KULA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KulaDAO abaixo.

Variação de preço de KulaDAO (KULA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05561---3.34%-9.41%-62.23%
Saiba mais sobre o preço de KulaDAO

Fluxo de capital de KulaDAO

Entrada líquidaPreço de KULAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.06
2026-08-12$0.00 M0.06
2026-08-11$0.00 M0.06
2026-08-10-$0.01 M0.06
2026-08-09$0.00 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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KULAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em KULA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de KULAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie KulaDAO (KULA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KulaDAO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KULA/USDT
$0.05561
$0.05561$0.05561
0.00%
53.76K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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