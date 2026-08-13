Análise técnica de KulaDAO (KULA) hoje A página de Análise de KulaDAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KULA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KulaDAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de KulaDAO (KULA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05561 -- -3.34% -9.41% -62.23%

Fluxo de capital de KulaDAO Entrada líquida Preço de KULAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.06 2026-08-12 $0.00 M 0.06 2026-08-11 $0.00 M 0.06 2026-08-10 -$0.01 M 0.06 2026-08-09 $0.00 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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