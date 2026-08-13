Análise técnica de Keeta (KTA) hoje A página de Análise de Keeta fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KTA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Keeta abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Keeta (KTA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09427 -- -3.52% -21.45% -36.82%

Fluxo de capital de Keeta Entrada líquida Preço de KTAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.09 2026-08-12 $0.00 M 0.09 2026-08-11 -$0.03 M 0.09 2026-08-10 -$0.02 M 0.10 2026-08-09 $0.11 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Keeta (KTA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Keeta. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KTA / USDT $0.09427 $0.09427 $0.09427 +0.11% 685.73K (USDT) Negociar