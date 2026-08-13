Preço de Kaskad hoje

O preço ao vivo de Kaskad (KSKD) hoje é R$ 0.001488, com uma variação de 3.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KSKD para BRL é de R$ 0.001488 por KSKD.

Kaskad ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KSKD. Nas últimas 24 horas, KSKD foi negociado entre R$ 0.0014 (mínimo) e R$ 0.001492 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KSKD movimentou-se +2.69% na última hora e +5.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 35.49K.

Informações de mercado de Kaskad (KSKD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 35.49KR$ 35.49K R$ 35.49K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.49MR$ 1.49M R$ 1.49M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública IGRA

A capitalização de mercado atual de Kaskad é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 35.49K. A oferta em circulação de KSKD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.49M.