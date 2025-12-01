Preço de CyberKongz hoje

O preço ao vivo de CyberKongz (KONG) hoje é $ 0.00225, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KONG para USD é de $ 0.00225 por KONG.

CyberKongz ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KONG. Nas últimas 24 horas, KONG foi negociado entre $ 0.00224 (mínimo) e $ 0.00238 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KONG movimentou-se 0.00% na última hora e -36.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.04K.

Informações de mercado de CyberKongz (KONG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 64.04K$ 64.04K $ 64.04K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de CyberKongz é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.04K. A oferta em circulação de KONG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.25M.