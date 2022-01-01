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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Koma Inu, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Koma Inu, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Koma Inu (KOMA) hoje

Análise técnica de Koma Inu (KOMA) hoje

A página de Análise de Koma Inu fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KOMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Koma Inu abaixo.

Variação de preço de Koma Inu (KOMA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01476--+11.14%+118.34%+102.19%
Saiba mais sobre o preço de Koma Inu

Indicadores técnicos de Koma Inu

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Koma Inu em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.014794
0.014781
R2
0.014781
0.014774
R1
0.014775
0.014769
PP
0.014762
0.014762
S1
0.014756
0.014755
S2
0.014743
0.01475
S3
0.014737
0.014743

Sinais de mercado Koma Inu

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.28M
$5.93 M
$6.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.21 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Koma Inu

Entrada líquidaPreço de KOMAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KOMA/USDT
$0.01476
$0.01476$0.01476
+4.90%
1.90M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0.01476 USD