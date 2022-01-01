Análise técnica de Koma Inu (KOMA) hoje A página de Análise de Koma Inu fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KOMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Koma Inu abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Koma Inu (KOMA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01476 -- +11.14% +118.34% +102.19%

Indicadores técnicos de Koma Inu

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Koma Inu em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 1 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.014794 0.014781 R2 0.014781 0.014774 R1 0.014775 0.014769 PP 0.014762 0.014762 S1 0.014756 0.014755 S2 0.014743 0.01475 S3 0.014737 0.014743

Sinais de mercado Koma Inu Volume líquido atual de ordens em aberto -0.28M $5.93 M $6.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.21 M Vendas ativas de 3 dias $0.21 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $1.07 M Vendas ativas de 7 dias $1.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Koma Inu Entrada líquida Preço de KOMAUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Koma Inu (KOMA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Koma Inu. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KOMA / USDT $0.01476 $0.01476 $0.01476 +4.90% 1.90M (USDT) Negociar