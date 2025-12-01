Preço de Kyuzos Friends hoje

O preço ao vivo de Kyuzos Friends (KO) hoje é $ 0.01921, com uma variação de 1.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KO para USD é de $ 0.01921 por KO.

Kyuzos Friends ocupa atualmente a posição #1418 em capitalização de mercado, totalizando $ 4.18M, com um fornecimento em circulação de 217.50M KO. Nas últimas 24 horas, KO foi negociado entre $ 0.01865 (mínimo) e $ 0.02132 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06471490285945387, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01719964047732736.

No desempenho de curto prazo, KO movimentou-se -0.73% na última hora e -0.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.72K.

Informações de mercado de Kyuzos Friends (KO)

Classificação No.1418 Capitalização de mercado $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Volume (24h) $ 56.72K$ 56.72K $ 56.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.21M$ 19.21M $ 19.21M Fornecimento Circulante 217.50M 217.50M 217.50M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 21.75% Blockchain pública BSC

