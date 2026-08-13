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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kite AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kite AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kite AI (KITE) hoje

Análise técnica de Kite AI (KITE) hoje

A página de Análise de Kite AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KITE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kite AI abaixo.

Variação de preço de Kite AI (KITE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.10222--+1.89%-21.57%-52.52%
Saiba mais sobre o preço de Kite AI

Indicadores técnicos de Kite AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kite AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.10221
0.1022
R2
0.1022
0.1022
R1
0.1022
0.1022
PP
0.10219
0.10219
S1
0.10219
0.10219
S2
0.10218
0.10219
S3
0.10218
0.10218

Sinais de mercado Kite AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.82M
$5.80 M
$6.62 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.66 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kite AI

Entrada líquidaPreço de KITEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.04 M0.10
2026-08-12-$0.02 M0.10
2026-08-11$0.06 M0.10
2026-08-10-$0.02 M0.10
2026-08-09-$0.04 M0.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KITE/USDT
$0.10215
$0.10215$0.10215
+2.36%
586.20K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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KITE
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