Mais sobre KITE
Informações sobre preços de KITE
O que é KITE
Whitepaper de KITE
Site oficial do KITE
Tokenomics de KITE
Previsão de preço de KITE
Histórico de preço de KITE
Guia de compra de KITE
Conversor de KITE para moeda Fiat
Spot KITE
Futuros USDT-M de KITE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Kite AI (KITE) hoje
Variação de preço de Kite AI (KITE)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.10222
|--
|+1.89%
|-21.57%
|-52.52%
Indicadores técnicos de Kite AI
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kite AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 0
|Neutro 0
|Compra 14
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 7
|Neutro 1
|Compra 4
Sinais de mercado Kite AI
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Kite AI
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.04 M
|0.10
|2026-08-12
|-$0.02 M
|0.10
|2026-08-11
|$0.06 M
|0.10
|2026-08-10
|-$0.02 M
|0.10
|2026-08-09
|-$0.04 M
|0.10
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Kite AI
Negocie Kite AI (KITE) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kite AI.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.