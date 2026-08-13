Análise técnica de Kite AI (KITE) hoje A página de Análise de Kite AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KITE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kite AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Kite AI (KITE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.10222 -- +1.89% -21.57% -52.52%

Indicadores técnicos de Kite AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kite AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 1 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.10221 0.1022 R2 0.1022 0.1022 R1 0.1022 0.1022 PP 0.10219 0.10219 S1 0.10219 0.10219 S2 0.10218 0.10219 S3 0.10218 0.10218

Sinais de mercado Kite AI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.82M $5.80 M $6.62 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.23 M Vendas ativas de 3 dias $0.24 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.64 M Vendas ativas de 7 dias $0.66 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Kite AI Entrada líquida Preço de KITEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 0.10 2026-08-12 -$0.02 M 0.10 2026-08-11 $0.06 M 0.10 2026-08-10 -$0.02 M 0.10 2026-08-09 -$0.04 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Kite AI (KITE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kite AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KITE / USDT $0.10215 $0.10215 $0.10215 +2.36% 586.20K (USDT) Negociar